Tottenham foge na liderança em Inglaterra no arranque da décima jornada

O Tottenham fugiu esta sexta-feira de forma provisória na liderança da Liga inglesa de futebol, com um triunfo perante o Crystal Palace (2-1), e vai ficar o resto da 10.ª jornada à espera de deslizes dos principais rivais.

No arranque da ronda, num duelo entre formações de Londres, o Tottenham foi ao terreno do Crystal Palace somar a oitava vitória na Premier League, quarta seguida, e ficou à condição com cinco pontos de vantagem no topo sobre Arsenal e Manchester City, o atual campeão. headtopics.com

No sábado, o Arsenal recebe o Sheffield United, último classificado, enquanto, no domingo, no encontro que fecha a jornada, o Manchester City defronta o United no dérbi da cidade. Em Selhurst Park, após uma primeira parte sem golos, um autogolo de Joel Ward, aos 53 minutos, deu vantagem ao Tottenham no dérbi londrino, seguido de novo tento, aos 66, desta vez marcado pelo sul-coreano Son.

