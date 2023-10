Totta duplica reestruturações, 10 mil créditos bonificam

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

, independentemente do indexante do empréstimo. Isto traduzir-se-á numa baixa imediata da prestação entre 95 euros e 115 euros num financiamento de 150 mil euros a 30 anos com umA medida, elegível para todos os contratos de habitação própria e permanente com taxa de juro variável ou mista, desde que tenham sido celebrados antes de 15 de março,.

que reportou esta sexta-feira lucros recorde de 621,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do anoPico da margem “não está muito longe” A subida dos resultados líquidos deveu-se, em grande medida, ao aumento da margem financeira, que corresponde à diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros cobrados nos depósitos. No Santander Portugal,O banco salienta que a margem financeira ainda vai subir mais, mas não por muito mais tempo, devido ao “forte clima concorrencial” nos créditos e nos depósitos, que vai começar a pressionar as taxas de juro dos dois lados. headtopics.com

Sobre este tema, o banco lembrou que “existem vários mecanismos, alguns previstos contratualmente, para fazer valer os seus direitos” neste processo e que No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Lucro do Totta sobe 61,5% para 621,7 milhões até setembroSubida das taxas de juro impulsiona resultados do banco liderado por Pedro Castro e Almeida. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do Santander Totta dispara 61,5% para 621,7 milhões até setembroComissões líquidas rondaram os 345,7 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 3,6% face ao período homólogo. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Banco polaco do BCP lucra €23,4 milhões no terceiro trimestreSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Banco polaco do BCP lucra 100 milhões de euros até setembroBank Millennium passou de um prejuízo superior a 276 milhões de euros até setembro do ano passado para um lucro de mais de 100 milhões nos primeiros nove meses de 2023. Consulte Mais informação ⮕

Banco central da Rússia sobe taxa de juro para 15%O banco central da Rússia anunciou hoje uma subida da sua principal taxa de juro de 13% para 15%, o quarto aumento consecutivo em pouco mais de três meses para travar a inflação e o enfraquecimento do rublo. Consulte Mais informação ⮕

Amorim surpreende: Adán no banco e Franco Israel titular no Raków-SportingNa 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa, o Sporting viaja até à Polónia (onde nunca vemceram) para defrontar o Raków. Rúben Amorim pode-se tornar no segundo treinador dos leões com mais vitórias. Consulte Mais informação ⮕