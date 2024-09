Torres Vedras: Aventuras Entre História, Paisagens e Onda do Atlântico

Em Santa Cruz, na zona costeira do concelho de Torres Vedras , o Festival da Sapateira é já uma tradição anual, mas ao longo de todo o ano, este território do Oeste tem muito para explorar e conhecer, do património histórico à beleza das paisagens. Roteiro de Fim de Semana é uma iniciativa Boa Cama Boa mesa com o apoio do RecheioO oceano agitado convida à prática de surf e bodyboard.

Cherovia, a raiz quase desconhecida que é estrela de festival gastronómico na Covilhã, a Cidade Criativa do Design Com o Atlântico como cenário, o Funchal descobre-se entre jardins perfumados e brindes com Vinho Madeira

Torres Vedras Turismo História Natureza Surf Bodyboard

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Circulação ferroviária suspensa entre Torres Vedras e Caldas da Rainha no dia 21Em causa está a realização de 'trabalhos para a demolição de uma passagem superior'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Circulação ferroviária suspensa entre Torres Vedras e Caldas da Rainha no dia 21A suspensão da circulação ferroviária neste troço deve-se à realização de 'trabalhos para a demolição de uma passagem superior em Óbidos e montagem de aparelhos de via na estação de São Mamede'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Prisão preventiva para predador sexual que atacou sete menores em Caldas da Rainha e Torres VedrasHomem 'não é familiar das vítimas mas encontrava-se num círculo em que, de alguma forma, tinha acesso a elas', disse na terça-feira à agência Lusa o diretor PJ de Leiria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

HyChem constrói fábrica de eletrolisadores em Torres VedrasA HyChem, antiga Solvay, especializada na química do hidrogénio, avança em Torres Vedras com projeto de inovação industrial, anos depois de ter estado em risco de fechar.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Detido suspeito de abusar sexualmente de sete menores em Caldas da Rainha e Torres VedrasOs crimes ocorreram "durante a &233;poca balnear" e, segundo o diretor, "foram comunicados por familiares" das menores, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

IL reúne jovens em Torres Vedras para debater populismos e liberdade de expressãoRui Rocha e João Cotrim Figueiredo vão marcar presença na terceira edição do encontro nacional de jovens promovido pela Iniciativa Liberal. Combate aos populismos é um dos temas em debate.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »