Tomada de posse de Luís Montenegro como primeiro-ministro

A tomada de posse de qualquer Governo constitui um momento raro — é difícil encontrar tantos ministros, novos e cessantes, juntos por metro quadrado –, um vaivém de protagonistas políticos que se prolonga durante uma tarde inteira.

Mas a tomada de posse desta terça-feira, dia em que Luís Montenegro entrou no Palácio Nacional da Ajuda como primeiro-ministro indigitado e saiu como primeiro-ministro empossado, foi marcada por mais do que esse expectável corrupio: houve ausências (apostados em garantir que têm "energia" e preparação para tempos que se adivinham difíceis.Luís Montenegro, de mãos dadas com a mulher, Carla Montenegro, ambos vestidos de azul bebé (ele na gravata, ela no conjunto de calças e casaco) e passo decidido rumo à sala em que pronunciaria, tal como os seus 17 ministros, a frase da praxe: "Juro solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas

