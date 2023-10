'Todos os reféns são israelitas'. Hamas descarta nacionalidades especificas para libertar reféns, mas respeita relações com Rússia

O movimento islamita palestiniano Hamas afirmou esta sexta-feira que não fará distinção entre reféns israelitas ou de outras nacionalidades em possíveis libertações futuras, embora, após reuniões nas últimas horas em Moscovo, admita alguma deferência com os “amigos russos”.

Num comunicado, o porta-voz das Brigadas de Al-Qassem, Abu Obeida, limitou-se a informar da morte de 50 reféns israelitas em consequência dos ataques aéreos a Gaza,As Brigadas de Al-Qassem calculam que o número de reféns sionistas mortos na Faixa de Gaza por causa dos bombardeamentos e dos massacres sionistas tenha alcançado perto de 50″, indicou o braço armado do Hamas na plataforma digital Telegram, uma afirmação que não foi possível...

O Hamas, que utiliza o termo “sionistas” para designar os israelitas, tinha dado conta de 22 reféns mortos em 16 de outubro.mais de metade dos reféns tem passaporte estrangeiro de cerca de 25 paísesO grupo islamita Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns. headtopics.com

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Rússia confirma visita de representantes do Hamas em MoscovoO Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia confirmou hoje que se encontra em Moscovo uma delegação do movimento islamita Hamas e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, para um encontro com o homólogo russo. Consulte Mais informação ⮕

Rússia confirma visita de representantes do Hamas em MoscovoO Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia confirmou hoje que se encontra em Moscovo uma delegação do movimento islamita Hamas e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, para um encontro com o homólogo russo. Consulte Mais informação ⮕

Rússia confirma visita de representantes do Hamas em MoscovoUma delegação do grupo terrorista Hamas e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano estão na Rússia para se encontrarem com o vice-ministro russo, Miakhil Galuzin. Consulte Mais informação ⮕

Hamas denuncia que 50 reféns morreram durante bombardeamento israelita, Telavive condena Rússia por 'legitimar atrocidades' ao receber delegação do HamasTanques e infantaria terão atingido infraestruturas e locais de lançamento de mísseis antitanque de várias células do Hamas. Após atingir os objetivos, de acordo com o exército, as forças israelitas abandonaram Gaza, naquele que terá sido um ataque preparatório. Consulte Mais informação ⮕

Papa poderá receber familiares dos reféns do HamasAlgumas fam&237;lias de ref&233;ns israelitas est&227;o em Roma, onde poder&227;o ser recebidas por Francisco. Consulte Mais informação ⮕

Hamas recusa libertar reféns sem cessar-fogo em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕