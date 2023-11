Toda a Luz Que Não Podemos Ver, uma série para ler o livro

.

Depois de meses à míngua de estreias de grande relevo crítico ou com grandes nomes no elenco, à excepção do terceiro capítulo de, uma das grandes apostas da Netflix para Novembro é esta minissérie com Hugh Laurie, Mark Rufallo e Louis Hofmann (de) mas que na verdade é a estreia da actriz Aria Mia Loberti, que tal como a protagonista é cega e o pião em torno do qual toda uma história de guerra gira.

Médicos disponíveis para acordo mas Governo tem de melhorar propostaPresidente da FNAM disse que 'acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política'. Consulte Mais informação ⮕

Novos refugiadosSe a vontade política não o determinar, não há Ambiente que resista. Consulte Mais informação ⮕

8 plantas que conseguem viver felizes com pouca luzOs especialistas dizem que a sua casa provavelmente recebe menos luz do que pensa — o que significa que pode estar a escolher as plantas erradas. Consulte Mais informação ⮕

Rafael Gallo: 'Eu não estaria aqui se não fosse o prémio Saramago'Em passagem por Portugal, escritor brasileiro Rafael Gallo conversou com o DN sobre a reescrita da obra Rebentar, recém lançada no país e a sensação de escrever após o fim do governo Bolsonaro. Consulte Mais informação ⮕

Investimento, Saúde, emigração e habitação (+IUC). Os “temas quentes” que Marques Mendes diz que vão marcar o OEGoverno não terá dificuldades para aprovar o Orçamento, mas isso não significa que discussão das próximas semanas não tropeça em dossiers em que PS tem falhado. Consulte Mais informação ⮕