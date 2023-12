Tiroteio na Universidade Carolina de Praga deixa 14 mortos e 25 feridos

Um tiroteio na Universidade Carolina de Praga provocou pelo menos 14 mortos e 25 feridos, dez dos quais graves, segundo a polícia e os serviços de emergência da. O alerta foi dado cerca das 15h locais (14h em Lisboa) e as autoridades cercaram a Praça Jan Palach, no centro da capital checa, onde se situam várias faculdades.

O atirador, que segundo a polícia foi “eliminado”, era um aluno da Faculdade de Artes que, de acordo com uma avaliação preliminar, não estaria ligado aO autor dos disparos, que é uma das vítimas mortais, tinha 24 anos e suspeita-se que tenha matado outras duas pessoas nos arredores da capital checa na semana passada. O corpo do seu pai também foi encontrado sem vida esta quinta-feira. Antes de avançar, o atirador terá publicado no Telegram várias mensagens em que anunciava o que planeava fazer. Ainda não está esclarecido se o homem se matou ou morreu devido a disparos da polícia.da direcção a pedir-lhes que se mantivessem trancados nos seus gabinetes até a situação estar controlada pela polícia





