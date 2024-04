Tiroteio em escola na Finlândia deixa uma criança morta e duas feridas

Uma criança morreu e duas ficaram feridas com gravidade, esta terça-feira, num tiroteio na escola básica de Vantaa, em Viertola, na Finlândia, segundo avança a polícia. Segundo o jornal, a polícia já deteve o suspeito, também de 12 anos, e encontra-se a investigar o crime.

Pede ainda à população que se mantenha afastada da zona.

Morreu uma das crianças baleadas no tiroteio num escola básica na Finlândia

Uma criança morreu e duas ficaram feridas com gravidade, esta terça-feira, num tiroteio na escola básica de Vantaa, em Viertola, na Finlândia. A polícia já deteve o suspeito, também de 12 anos, e encontra-se a investigar o crime. A escola tem cerca de 800 alunos do primeiro ao nono ano e cerca de 90 funcionários.

Uma criança morta e duas gravemente feridas no tiroteio em escola na Finlândia

