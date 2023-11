Tiros em hospital e perda de contato com profissionais de saúde

Olá, para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso aos melhores sites portugueses faça já o seu registo.Um único login que lhe dá acesso permanente a este e aos mais de 70 sites de media portugueses, que fazem parte do NÓNIO.Depois dos relatos de tiros disparados em algumas zonas da unidade hospitalar, a OMS já informou que perdeu o contato com os profissionais de saúde. Israel diz que vão providenciar incubadoras e comida de bebé ao hospital.

RTPNOTİCİAS: OMS perde contacto com pessoal de saúde em hospital de GazaO chefe da Organização Mundial da Saúde relatou a perda de contacto com o pessoal de saúde do Hospital Al-Shifa em Gaza, após a invasão das forças israelitas. O ministério da Saúde de Gaza relatou a morte de quarenta pacientes no hospital.

PUBLİCO: Violência aumenta na fronteira entre Israel e LíbanoApós semanas de trocas de fogo circunscritas, os últimos dias viram a maior violência na fronteira entre Israel e o Líbano desde a guerra de 2006, o que fez aumentar o medo de uma segunda frente norte para Israel além da intensa campanha na Faixa de Gaza, num conflito que ninguém parece querer, mas que também ninguém exclui.

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

SICNOTİCİAS: Israel: familiares dos reféns detidos pelo Hamas iniciam uma marcha de cinco diasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza. A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

SICNOTİCİAS: Israel realiza operação militar no maior hospital de GazaAs forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza. Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas.

