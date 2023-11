'Tinha medo da água. Superei e não voltei atrás. Além de gostar muito, é perceber que sou bom': entrevista ao triatleta Vasco Vilaça

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

CMJORNAL: Tropas cercam Cidade de Gaza e salvam militar que tinha sido raptada pelo HamasMilitar capturada a 7 de outubro foi resgatada durante operação terrestre.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Imagens de fissura na ponte Vasco da Gama são reais?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Confirmada morte de tatuadora alemã raptada pelo Hamas em festival de músicaShani Louk tinha 23 anos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: 'A 5km do final era campeão mas a bolha rebentou'Duatlo, do medo da água ao 'vício' da natação, 4.º lugar no Mundial após estar na frente, o test event em Paris, o sonho olímpico, o ataque de um leão marinho na Califórnia: entrevista a Vasco Vilaça.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Reféns e sem luz ao fundo do túnelNinguém sabe ao certo quantos reféns vivos estão ainda nas mãos dos terroristas, nem o próprio Hamas, que na semana passada fez saber que já tinham morrido 50 e que antes já tinha informado que não sabia com exatidão onde estavam os mais de 200 que tinha levado de Israel para a Faixa de Gaza.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: O cão mais velho do mundo? Guinness investiga se o rafeiro português Bobi tinha mesmo 31 anosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »