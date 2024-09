Timor-Leste Defende Solução de Dois Estados para Israel e Palestina

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste defendeu a solução de dois Estados para Israel e Palestina , um"ingrediente crítico para a estabilidade" no Médio Oriente."O caminho para a paz não pode ser alcançado sem o reconhecimento da aspiração tanto dos israelitas, como dos palestinianos.

"Além disso, defendemos a importância do envolvimento das partes interessadas regionais e da sociedade civil, garantindo que perspetivas variadas contribuam para uma compreensão abrangente do conflito", salientou. Desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Hamas fez, também nesse dia, 251 reféns, 97 dos quais continuam em cativeiro. Entretanto, 33 foram declarados mortos pelo Exército israelita.

Paz Médio Oriente Israel Palestina Solução De Dois Estados

