Tiago Mayan Gonçalves critica abordagem da direção no Orçamento

Tiago Mayan Gonçalves, rosto da oposição interna e candidato à liderança, critica abordagem da direção no Orçamento e não só. E diz que Marcelo parece "o Pedro da história de Pedro e o Lobo".

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.

PSD Tiago Mayan Gonçalves Orçamento Marcelo Rebelo De Sousa Direção

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mortágua: 'País fica melhor sem orçamento nenhum do que com um mau Orçamento'Coordenadora do BE coloca nas m&227;os de Marcelo Rebelo de Sousa decis&227;o sobre recurso a elei&231;&245;es legislativas antecipadas em caso de chumbo da proposta de Or&231;amento do Estado para 2025.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

IL entende que 'um mau Orçamento é pior para o país do que não haver Orçamento'Rui Rocha defende que 'não se deve dramatizar' o momento de incerteza em relação ao Orçamento do Estado para 2025 e aponta que 'quando a AD e o PS se juntam a IL não espera grande coisa'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

IL considera que 'um mau orçamento é pior para o país do que não haver orçamento'Rui Rocha defende que o mais importante são 'as soluções para o país' e não as 'tricas orçamentais'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

IL defende que 'um mau orçamento é pior para o país do que não haver orçamento'Rui Rocha afirma que 'questão de ter um orçamento aprovado tem sido muito dramatizada', quando o que realmente importa para o líder dos liberais são 'as soluções para o país'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

IL entende que 'um mau Orçamento é pior para o país do que não haver Orçamento'Rui Rocha defende que 'não se deve dramatizar' o momento de incerteza em relação ao Orçamento do Estado para 2025 e aponta que 'quando a AD e o PS se juntam a IL não espera grande coisa'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Eurodeputado Bruno Gonçalves é candidato à JS nas primeiras eleições disputadas em 18 anosAo fim de 18 anos em que as eleições foram sempre sem surpresa uma vez que se apresentou apenas uma lista única, a JS voltará a ter este ano uma disputa eleitoral para escolher o seu futuro líder.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »