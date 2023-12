Tiago Franco e Vítor Cunha: os assessores de Marcelo Rebelo de Sousa

Com uma carreira de jornalista iniciada no jornal Semanário, em 1987, e com incursões, como editor e ditetor, pelo Independente e pelo Euronotícias, Tiago Franco é o sócio gestor da consultora de comunicação Engaging Consulting.Membro da direção das consultoras M Public Relation, JLM&A e Kanela Consultores, Vítor Cunha foi também editor-chefe adjunto da SOCI - Sociedade Comunicação Independente.

MDC >"Uma caixa de gelado Santini de cinco litros, porque dá sempre jeito ter uma caixa no Palácio de Belém, para, na eventualidade de ter apetite, ter de sair à rua e enfrentar jornalistas".>"Para a consoada, uma reflexão de Buda :"Por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias." Não pregar e depois vigiar. Uma meditação sobre qual será o seu legado que se escreverá dos seus mandatos. Fatia de bolo rei:"Muito poucas coisas são muito, muito importantes, enquanto muitas e muitas coisas não são nada importante





António Costa atira-se à PGR e a Marcelo: 'Podem perguntar (...) se fariam o mesmo'O primeiro-ministro do Governo em gest&227;o, Ant&243;nio Costa, em entrevista &224; CNN, diz estar magoado mas n&227;o ser rancorso com os factos que levaram &224; demiss&227;o. E acrescentou que ningu&233;m "gosta de se ver na situa&231;&227;o" em que ficou ap&243;s serem conhecidos os dados da Opera&231;&227;o Influencer.

Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de SousaRui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. O presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias"

Costa diz que Marcelo 'fez uma avaliação errada'O primeiro-ministro cessante, António Costa, em entrevista à TVI, deixou críticas ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento e convocado eleições antecipadas. E garantiu que não se arrepende de ter rejeitado a proposta de Rui Rio para um pacto na reforma da Justiça.

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Marcelo revela o seu favorito entre os socialistas: 'Era António Costa'O Presidente da República, contudo, lembrou que foi António Costa quem tomou a decisão por causa das circunstâncias que todos sabem.

Marcelo Rebelo de Sousa acompanha evolução favorável do militar ferido em TancosO Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar a "evolução favorável" do estado de saúde do militar que sofreu esta segunda-feira ferimentos graves, na sequência de uma explosão no Polígono Militar de Tancos (Santarém).

