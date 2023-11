“Sou inteiramente capaz de decidir se quero reproduzir-me, mas se os meus pais tivessem dito o contrário ao médico, hoje não podia fazê-lo” A luta de Tiago Fortuna está a dar frutos. Em 2024, não será cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Fazer um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sério sobre a lei portuguesa, que ainda permite a esterilização de pessoas com deficiência, são outras batalhas a travar.

Oiça aqui o episódio do podcast Ser ou não ser Tiago Fortuna é cofundador, juntamente com Jwana Godinho, da Access Lab, startup portuguesa que se dedica a garantir o acesso de pessoas com deficiência e surdas à cultura. “Queríamos um negócio social, com impacto social, mas que fosse também economicamente sustentável”, afirma Tiago. Criaram uma sociedade por quotas. “Acredito que todos na sociedade devemos ser considerados potências económicas. Acredito também nisto para as pessoas com deficiência, que são completamente apagadas nesse sentido”. Pessoas com deficiência não são deficiente

:

EXPRESSO: Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal Tiago Fortuna , cofundador da Access Lab , está a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal . Ele conseguiu que em 2024 não seja cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Além disso, ele está a trabalhar para criar um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sobre a lei portuguesa que permite a esterilização de pessoas com deficiência.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal , onde os preços das casas deve continuar a subir.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Agricultura de precisão em Portugal: drones e tratores autônomosOs drones permitem pulverizar com produtos orgânicos, e alguns biológicos, e cartografar Inovação. As tecnologias de precisão aplicadas à produção agrícola semeiam poupanças significativas a nível económico e ambiental, e ajudam a contrariar os caprichos da natureza

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Nova carreira de técnico auxiliar de saúde é criada em PortugalEstão concluídas as negociações para a criação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde em Portugal . Cerca de 24 mil profissionais serão abrangidos por esta medida, que resultará em um aumento salarial de aproximadamente 100 euros mensais. A criação desta nova carreira era uma reivindicação antiga dos profissionais da área da saúde e está prevista no programa do Governo.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Comissão Europeia atenta à crise da habitação em Portugal sobretudo em LisboaQuestionado se a crise política em curso no país poderia afetar iniciativas de apoio às famílias, Paolo Gentiloni indicou 'não o esperar'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »