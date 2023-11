Thingle propõe fazer compras em segunda mão “sem riscos”

Entre tendências que aparecem e desaparecem rapidamente, há uma que parece ter vindo para ficar: a compra em segunda mão. Ummostra que a compra de artigos usados triplicou desde 2020 e que, até ao final deste ano, a roupa reaproveitada pode constituir 27% dos nossos armários.

No entanto, quem diz que a compra em segunda mão é um processo tranquilo, seguro e confiável, muito provavelmente, nunca o fez. Afinal, encomendar uma consola de jogos e chegar uma caixa com pedras pode ser uma verdadeira dor de cabeça (e uma valente perda de dinheiro). Para João Pedro Neto, o infortúnio das burlas em segunda mão foi sinónimo de uma ideia: criar a plataformaJoão Pedro Neto estudou Gestão Aeronáutica e trabalha na TAP.

“Isto às vezes é uma roleta russa. Se falamos de roupa mais barata, o risco é menor. Mas equipamentos caros como estes apresentam um grande risco. Bom seria se houvesse alguém que verificasse o estado do produto antes de ele me chegar às mãos”, pensou. Foi nesse momento que o gestor aeronáutico, de 39 anos, arregaçou as mangas e decidiu que o panorama devia mudar.

Reconhecendo a impossibilidade de, sozinho, levar a sua ideia avante, juntou-se a João Martins, Pedro Filipe e Gonçalo Costa e começaram a dar “contornos mais sérios à Thingle”. Os sócios tinham duas certezas: “Que tudo fosse o mais fácil possível para o consumidor e que fosse sustentável.”

