The Cure Regressa Com 'Alone', A Primeira Amostra Do Novo Álbum ‘Songs of a Lost World’

‘ Alone ’ é a primeira amostra de “Songs of a Lost World”, o álbum prometido para 1 de novembro. Tudo o que sabemos sobre o regresso dos britânicos The Cure aqui

Depois de uma campanha que passou pelo envio de postais aos fãs, pelo lançamento de um site e de canal de Whatsapp secretos e ainda pelo aparecimento de um poster num pub de Crawley, em Inglaterra, onde a banda deu o seu primeiro concerto, ‘Alone’ pode finalmente ser escutada. “Este tema desbloqueou o disco; mal a gravámos, soube que era a canção de abertura, e lembrei-me logo do poema ‘Dregs’ de Ernest Dowson”, conta Robert Smith à publicação inglesa.Simon Gallup, Roger O’Donnell e Reeves Gabrels. A produção ficou a cargo de Smith e Paul Corkett, com quem os Cure já tinham trabalhado em “Bloodflowers”.

"Já não me encontro nesse ciclo triste de apatia." Milhanas anuncia nova fase com concertos em Lisboa e PortoDe álbum dos Radiohead a versão de peça de Shakespeare: o que vai acontecer a "Hail To The Thief"Mulher acusada de insultos racistas a crianças recorre à amnésia para se defender: "Não me lembro de nada.

