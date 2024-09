Teste sanguíneo e estudo cardíaco sem comparticipação nos centros de saúde. Doentes sofrem atrasos no diagnóstico. Médicos alertam para o problema e aguardam respostas do Governooentes com suspeitas de insuficiência cardíaca estão a pagar por exames básicos para saber se estão doentes, porque o Estado não comparticipa determinados atos quando estes são pedidos pelo médico de família.

"Sinto-me traída. Tinham-me prometido que me avisavam, e não avisaram. Até chorei." O recado da mãe de Chester Bennington aos Linkin Park"Sinto-me traída. Tinham-me prometido que me avisavam, e não avisaram. Até chorei." O recado da mãe de Chester Bennington aos Linkin Park Rússia ameaça com “guerra mundial nuclear” após sinal de apoio do Parlamento Europeu à Ucrânia: o dia 939.º da guerraRússia ameaça com “guerra mundial nuclear” após sinal de apoio do Parlamento Europeu à Ucrânia: o dia 939.º da guerra

“Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.º da guerra“Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.

"A 30 euros a tonelada do pinho, ainda tiravam rendimento das terras, com tudo queimado não voltam a pegar nisto. Nem eles nem os filhos""A 30 euros a tonelada do pinho, ainda tiravam rendimento das terras, com tudo queimado não voltam a pegar nisto. Nem eles nem os filhos"

Insuficiência Cardíaca Diagnóstico Exames Médicos Centros De Saúde Comparticipação

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estudo recente revela que as redes sociais não estão a conseguir remover conteúdos perigosos sobre suicídioVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

China aprova comercialização do seu primeiro teste para detetar mpoxAs autoridades chinesas aprovaram a comercialização do primeiro teste desenvolvido internamente para detetar a mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, dias depois de terem reforçado os controlos fronteiriços face à propagação internacional da doença.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

China aprova comercialização do seu primeiro teste para detetar mpoxPaís já reforçou o controlo das fronteiras devido à propagação internacional da doença.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

HP OMEN 17 2024 em teste: Um gigante (muito) competenteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Quando pensa num dálmata, pensa em bolinhas pretas e brancas, certo? Há uma razãoEstudo explica como é que a experiência molda a ligação entre os neurónios

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Número de estudantes do superior que relata problemas de saúde mental duplicou, aponta estudoValor subiu de 4,4% no ano letivo 2020/2021 para 9% em 2022/2023. Problemas mais reportados incluem transtorno de ansiedade e depressão

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »