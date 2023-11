Tesla lidera mercado de carros elétricos em Portugal

A marca norte-americana, fundada pelo multimilionário Elon Musk, vendeu 6.381 carros entre janeiro e outubro, o que representa um crescimento homólogo de 285,3% A Tesla continua na liderança do mercado dos carros elétricos em Portugal e ocupa já a 11ª posição no ranking das marcas (generalistas) mais vendidas nos primeiros dez meses do ano, imediatamente à frente de concorrentes como a Kia, a Ford, a Hyundai, a Nissan, a Fiat ou ainda a Volvo

. De acordo com os dados divulgados estas quinta e sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a marca de elétricos norte-americana – fundada pelo multimilionário Elon Musk – vendeu 6.381 carros entre janeiro e outubro, o que representa um crescimento de 285,3% face ao mesmo período do ano anterior, e 256 unidades apenas no mês de outubro.No conjunto das marcas presentes no mercado automóvel em Portugal, a liderança destacada continua entregue à Peugeot, com 18.498 carros vendidos nos primeiros dez meses do ano.No total, naquele período foram comercializados em Portugal 167.219 carros novos, um aumento de 31,7% face ao mesmo período de 2022. De volta aos dados da ACAP para as vendas de elétricos, importa referir que, a seguir à Tesla, mas a grande distância, surge a BMW, com 2.569 carros vendidos de janeiro a outubro, e na terceira posição a Peugeot, 2.179 carros elétricos vendidos.

