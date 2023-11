Terão saído de Gaza mais de 400 pessoas, entre pessoas com passaporte estrangeiro e feridos

Jabalia foi alvo de um primeiro ataque israelita esta terça-feira, que terá provado mortes e grande estragos. Israel afirma que o ataque tinha como alvo um comandante superior do Hamas, mas o grupo terrorista nega a presença de altas figuras no local.O Hamas, que controla a Faixa de Gaza, “tem apenas duas opções: morrer ou render-se incondicionalmente”, afirmou o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, numa conferência de imprensa em Telavive.

“As Forças de Defesa de Israel estão a avançar no sentido de derrotar o Hamas”, disse Yoav Gallant, citado pelo A Sky News acrescenta que 16 dos feridos foram enviados para hospitais em Sinai do norte. Os 335 cidadãos com passaporte estrangeiro terão saído do território em seis autocarros.Um comandante das forças armadas de Israel assegurou hoje que as suas tropas já entraram nos túneis da Faixa de Gaza, às portas da cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, noticia a agência Europa Press.

Este general reiterou a posição oficial das autoridades israelitas, que defenderam sempre que a operação militar contra o Hamas em Gaza “será uma missão longa” e que a contraofensiva “é uma guerra pela existência do Estado de Israel”.

Dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento de terça-feira no maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o exército israelita confirmou, indicando que visava um dos responsáveis pelo ataque do Hamas de 7 de outubro.“Esperamos que os cidadãos norte-americanos saiam hoje e que mais pessoas partam nos próximos dias.” O Presidente acrescenta ainda: “Não deixaremos de trabalhar para tirar os norte-americanos de Gaza”.

