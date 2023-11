Tentativa de assalto a loja termina com proprietário de 96 anos trancado e amarrado dentro de casa de banho

05/11/2023 20:02:00 cmjornal 1 min.

Um homem de 96 anos foi trancado e amarrado dentro de sua casa de banho durante uma tentativa de assalto a sua loja. A vítima foi levada para o hospital de Coimbra. Além disso, uma gangue foi presa por comprar trabalhadores para retirar bagagens antes do controle de segurança. Esta é a sexta intervenção da 'Operação Limpeza Profunda', resultando em 15 detenções até agora. O jogo entre UD Leiria e Marítimo terminou com uma vitória para a equipe da casa, com o placar final de 4 a 3.