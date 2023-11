Tenista Nuno Borges sobe a 74.º no ranking mundial liderado por Djokovic

O português Nuno Borges subiu hoje um lugar no ranking mundial, para 74.º, e continua a ser o único português no top 100 da classificação ATP, hoje divulgada, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic

Henrique Rocha, que iniciou o ano no 850.º lugar, foi o protagonista da maior subida lusa no ranking, ao saltar 15 posições, de 288.º para o 273.º. As únicas alterações no top 10 foram a subida do grego Stefanos Tsitsipas do sétimo para o sexto lugar, por troca com o dinamarquês Holger Rune, e do alemão Alexander Zverev do 10.º posto, agora ocupado pelo norte-americano Taylor Fritz, para o nono.

A bielorrussa Aryna Sabalenka continua a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira colocadas, respetivamente.

Tenista João Sousa vence na qualificação do ‘challenger’ de IsmaningVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vence WTA Elite Trophy em ZhuhaiA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou hoje o WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, ao bater na final a chinesa Qinwen Zheng, num jogo decidido em apenas dois sets.

João Nuno Batista e Maria Tomé conquistam campeonato nacional de triatloJoão Nuno Batista e Maria Tomé sagraram-se hoje campeões nacionais de triatlo na distância olímpica, depois de vencerem a competição que decorreu no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

