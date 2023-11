Ténis. Nuno Borges sobe a 74.º no ranking mundial

Nuno Borges, de 26 anos, que tem como melhor registo o 63.º posto alcançado em abril, foi eliminado na semana passada na segunda ronda do torneio challenger de Brest, depois de na primeira ter afastado Frederico Silva, o segundo melhor português da hierarquia, na 227.ª posição, depois de ter subido seis.

Henrique Rocha, que iniciou o ano no 850.º lugar, foi o protagonista da maior subida lusa no ranking, ao saltar 15 posições, de 288.º para o 273.º. Ainda no top 300 estão Gonçalo Oliveira, que subiu do lugar 241 para o 239, e João Sousa, que desceu três posições, e é agora 278.º classificado.No topo da classificação, divulgada no dia em que começa o Masters 1.000 de Paris, Djokovic mantém-se no topo do ranking, imediatamente à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev, segundo e terceiro, respetivamente.

As únicas alterações no top 10 foram a subida do grego Stefanos Tsitsipas do sétimo para o sexto lugar, por troca com o dinamarquês Holger Rune, e do alemão Alexander Zverev do 10.º posto, agora ocupado pelo norte-americano Taylor Fritz, para o nono. headtopics.com

Na hierarquia feminina, enquanto decorrem as WTA Finals, que reúnem as oito melhores jogadoras da temporada em Cancún, no México, a principal nota de destaque é a subida da cazaque Elena Rybakyna, do quinto para o quarto lugar, por troca com a norte-americana Jessica Pegula.

A bielorrussa Aryna Sabalenka continua a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira colocadas, respetivamente.

