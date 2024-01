Tempo de ecrã em crianças pequenas pode afetar a capacidade de processamento sensorial

Uma hora por dia basta para arriscar afetar a capacidade das crianças pequenas de processar as informações sensoriais, que inclui, por exemplo, o responder quando o seu nome é chamado.

Um novo estudo, desenvolvido por investigadores da Universidade Drexel, na Filadélfia, EUA, concluiu que qualquer quantidade de tempo passado à frente de um ecrã em crianças a partir de um ano está associada a um risco duas vezes maior de haver a ocorrência de comportamentos sensoriais incomuns, que podem levar à Perturbação do Processamento Sensorial (PPS), um distúrbio neurológico que afeta a forma como o cérebro processa as informações recebidas pelos sentidos. Além disso, a equipa percebeu que cada hora adicional de tempo de ecrã duplicou os riscos ligados a problemas de comportamentos sensoriais posteriores, tal como a incapacidade de responder quando chamam o seu nome, em comparação com crianças não expostas aos ecrãs





