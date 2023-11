Tempestade Ciarán causa mortes na Itália e em outros países europeus

04/11/2023 09:05:00 expresso 1 min.

Pelo menos três pessoas morreram na região central italiana da Toscana em consequência da tempestade Ciarán, elevando para já para uma dezena o número de mortes na Europa. O presidente da Toscana, Eugenio Giani, comunicou a morte de duas pessoas no município de Montemurlo e outra em Rosignano. A tempestade vai deslocar-se do norte para o sul do país, causando perturbações significativas. As quedas de árvores provocadas por violentas rajadas de vento são a causa da maioria das mortes na Europa Ocidental. Portugal continental também sentiu os efeitos da depressão Ciarán.