Temperaturas mínimas podem chegar a -5°C no interior de Portugal

Para sexta-feira são esperadas temperaturas mínimas entre -5 e -0°C na generalidade do interior norte e centro. A generalidade do território terá mínimas inferiores a 5°C.

Portugal continental regista entre esta quinta e sexta-feira temperaturas"ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano", que podem chegar até aos -5°C no interior norte e centro, referiu o Em comunicado, este instituto explicou que Portugal continental tem vindo a ser influenciado por uma massa de ar polar, que tem dado origem a valores de temperatura ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano. Nos dias 11 e 12 a temperatura"irá descer novamente, em especial a temperatura mínima, devido à incursão de uma nova massa de ar polar, de trajeto continental", salientou. De acordo com o IPMA, esta nova massa de ar polar irá gradualmente afetar o norte da Península Ibérica e posteriormente as regiões mais a sul, embora com impacto reduzid





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Baixas temperaturas em PortugalOs idosos, as crianças e os sem-abrigo são os grupos mais vulneráveis ao frio. A Direção-Geral de Saúde alerta ainda para os perigos relacionados com o uso de equipamentos de aquecimento. No Porto, foi ativado o plano de contingência para pessoas sem abrigo. No Hospital Joaquim Urbano estão 30 camas disponíveis e as estações de metro da casa da Música e 24 de agosto também estarão abertas para quem se quiser proteger do frio.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Empresário Reinhold Würt tem forte ligação com PortugalO empresário Reinhold Würt tem uma forte ligação com Portugal há mais de 30 anos, sendo proprietário de uma casa na Quinta do Lago. Além disso, é um admirador da cultura portuguesa e do artista plástico José de Guimarães.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Preços dos produtos alimentares em Portugal cresceram 25,3% em dois anosAlerta é do economista Eugénio Rosa que faz as contas aos aumentos de 2022 e 2023 e diz que tem 'enorme impacto nas famílias de baixos rendimentos'. Em dezembro deste ano, a taxa de inflação caiu para 1,4%.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Aumento de casos de gripe A preocupa população em PortugalA afluência às urgências aumenta e a população fica preocupada com os sintomas e possíveis consequências da gripe A em Portugal.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Fim do IVA zero em PortugalA medida do IVA zero (0%) chega ao fim em Portugal após oito meses e meio de alívio fiscal. O governo estima um alívio de 550 milhões de euros, o que representa menos 55 euros em IVA por habitante.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »