Telavive critica duramente ONU após votação que pede trégua humanitária: 'Hoje é um dia negro para a ONU e para a humanidade'

Israel voltou esta sexta-feira a atacar as Nações Unidas (ONU) na sua própria sede, em Nova Iorque, após a Assembleia-Geral ter aprovado uma resoluçãoApós a votação, com 120 votos a favor da resolução proposta pela Jordânia, o embaixador israelita, Gilad Erdan — que na terça-feira pediu a demissão do secretário-geral da ONU, António Guterres — voltou a desqualificar a ONU,Num tom muito irritado, Erdan disse que...

A resolução não tem qualquer poder vinculativo, mas tem um elevado valor simbólico, razão pela qual Erdan manifestou indignação face a umae cujo objetivo, disse, é “fazer com que Israel deixe de se defender”.

