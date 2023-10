Telavive acusa Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comando

O Exército israelita acusou esta sexta-feira o grupo islamita palestiniano Hamas de utilizar os hospitais da Faixa de Gaza para camuflar as suas instalações de comando e planeamento e esconder combustível.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, afirmou à imprensa que “o Hamas usa os hospitais de Gaza para manter escondida toda uma infraestrutura de comando e controlo e como refúgio para alguns terroristas e seus comandantes”.“há combustível nos hospitais de Gaza e o Hamas está a utilizá-lo para alimentar a sua infraestrutura”., apesar dos apelos nos últimos dias da comunidade internacional, devido ao colapso em que entraram serviços essenciais na Faixa, como eletricidade, água ou cuidados de saúde.

Por seu lado, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou esta sexta-feira que, desde o passado dia 7 de outubro, o número de vítimas devido aos bombardeamentos de Israel subiu para está cinicamente a utilizar os hospitais de Gaza como refúgio para camuflar a sua complexa operação terrorista. Não está apenas a utilizar hospitais, mas também escolas e outros locais sensíveis”, disse Hagari. headtopics.com

, que sublinhou que, ao operar a partir destes hospitais, “o Hamas não só põe em perigo a vida de civis israelitas, mas também “usa civis inocentes em Gaza como escudos humanos”. Shifa não é o único hospital, é um entre muitos. Portanto, a maior parte do uso de hospitais é sistemático. Os terroristas do Hamas operam dentro dos hospitais precisamente porque sabem que as Forças de Defesa de Israel distinguem entre terroristas e civis”, destacou.

