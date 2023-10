Telavive acusa Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comando

Em reação, o Hamas disse entretanto ser infundada a acusação feita por Israel de que está a utilizar hospitais de Gaza para esconder as suas atividades.

Da mesma forma, Hagari afirmou que, de acordo com informações na posse de Israel, "há combustível nos hospitais de Gaza e o Hamas está a utilizá-lo para alimentar a sua infraestrutura". Hagari apresentou uma série de fotos aéreas, gravações de áudio e uma reconstituição em computador de como seria o dispositivo montado pelo Hamas nos hospitais do enclave, especialmente em Shifa, na Cidade de Gaza e o maior do território.

Em comunicado citado pelos meios de comunicação israelitas, o líder do Hamas, Izzat Al Rishaq, membro do gabinete político da organização, disse que "estas mentiras representam o prelúdio de um novo massacre" contra o povo palestiniano, "maior do que o do Hospital Baptista al-Ahli", em alusão à explosão de 17 de outubro, cuja origem é amplamente considerada como tendo sido um foguete disparado por engano pela sua... headtopics.com

" está cinicamente a utilizar os hospitais de Gaza como refúgio para camuflar a sua complexa operação terrorista. Não está apenas a utilizar hospitais, mas também escolas e outros locais sensíveis", disse Hagari.

"Shifa não é o único hospital, é um entre muitos. Portanto, a maior parte do uso de hospitais é sistemático. Os terroristas do Hamas operam dentro dos hospitais precisamente porque sabem que as Forças de Defesa de Israel distinguem entre terroristas e civis", destacou. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

RTPNoticias »

Telavive acusa Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comandoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Telavive acusa Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comandoO Exército israelita acusou hoje o grupo islamita palestiniano Hamas de utilizar os hospitais da Faixa de Gaza para camuflar as suas instalações de comando e planeamento e esconder combustível. Consulte Mais informação ⮕

Exército faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel faz nova operação terrestre na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita e Hamas refirmam promessas de vitória na guerraIsrael e o grupo islamita Hamas reafirmaram hoje promessas de vitória na guerra que travam desde há cerca de três semanas e que já provocou milhares de mortos dos dois lados. Consulte Mais informação ⮕