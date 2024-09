Teenager Brasileiro e Pai Morrem em Ataque Aéreo no Líbano

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaEstado vai financiar a 100%, até um valor de 150 mil euros, reconstrução de casas afetadas pelos incêndiosPassou mais de metade da vida no corredor da morte.

Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, nasceu na cidade brasileira de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, uma região com forte presença de palestinianos. Ele e o pai, Kamal Hussein Abdullah, de 64 anos, morreram quando a pequena fábrica familiar de produtos de limpeza que tinham na cidade de Kelya foi atingida por um ataque aéreo de Israel.

Um irmão de 16 anos do jovem brasileiro morto, que foi ferido no ataque mas sobreviveu, e uma irmã de 21 que também trabalhava na fábrica da família conseguiram sair do Líbano e devem chegar no final desta quinta-feira, 26 de Setembro, ao Brasil.

A família Abdallah viveu por mais de 10 anos em Foz do Iguaçu, mas há cerca de quatro anos parte dela, incluindo Ali e o pai, decidiu ir para o Líbano e abrir um pequeno negócio que pudesse empregar todos os filhos de Kamal e outros familiares.

