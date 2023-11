Tecnologia de fermentação alcoólica pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares

A tecnologia de fermentação alcoólica através de leveduras para reduzir o teor de açúcar dos sumos poderá levar cientistas a descobrirem moléculas e nutrientes exatos em bebidas que poderão prevenir doenças cardiovascular. Saiba como e sobre o processo aqui.

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) vão testar se as bebidas funcionais, que utilizam a tecnologia de fermentação alcoólica, através de leveduras, para reduzir o teor de açúcar, conseguem prevenir doenças cardiovasculares, foi esta semana revelado.esclarece que os investigadores"suspeitam ter a chave" para a prevenção de doenças cardiovasculares: as bebidas que são fermentadas de forma análoga a um vinho, mas que não têm álcoo





