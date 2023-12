Técnicos de manutenção de aeronaves da TAP assinam novo acordo de empresa

Depois de longos meses de negociações, os técnicos de manutenção de aeronaves deram luz verde ao novo acordo de empresa (AE) da TAP. O documento foi assinado na passada sexta-feira, dia 22, e é mais um passo no processo negocial que a companhia liderada por Luís Rodrigues dá no caminho da paz social.

"É um acordo que permite virar a página dos técnicos de manutenção de aeronaves, que vai permitir que não exista uma fuga tão grande em massa dos técnicos para o estrangeiro, que era o que estava a acontecer. Era preciso que a massa salarial se aproximasse mais do mercado para que as pessoas ficassem cá, para conseguirmos fazer manutenção de aviões em Portugal. Este acordo vai permitir isso mesmo, não é perfeito mas aproxima-nos um pouco do mercado. A TAP teve isso em conta, percebeu que éramos uma classe que estava muito desfasada do mercado", congratula ao Dinheiro Vivo o presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), Jorge Alve





