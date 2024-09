Técnico quer vencer o Atlético Madrid na Liga dos Campeões

As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua rede"Radical e inflexível": Montenegro reage a proposta do PS sobre alterações do IRS e IRC

Bruno Lage quer pôr o Benfica no topo de forma a tempo do confronto com o Atlético Madrid. A intenção, sabe o CM, é afinar a estratégia até ao jogo de 2 de outubro, para a Champions, na Luz, passando com distinção o primeiro teste de grande exigência desde o regresso do técnico aos encarnados. Nos treinos, sem esquecer a receção ao Gil Vicente, este sábado, para o campeonato, o foco do treinador passa por cimentar as dinâmicas que quer ver aplicadas em campo pelos seus jogadores.MundoTécnico quer vencer o Atlético Madrid na Liga dos Campeões, naquele que será o primeiro jogo de grande exigência desde que voltou à Luz.Reviravolta nos pés de Bruma dá vitória ao Sp.

A dois minutos dos 90’, tudo parecia perdido, mas Bruma estava no sítio certo para empatar e, já para lá da hora, bateu um penálti com muita classe.Jogador do Sporting que estava acusado de ofensas à integridade física a um menor de idade, apanha bolas no estádio do Dragão.

Futebol Liga Dos Campeões Atlético Madrid Benfica Bruno Lage

