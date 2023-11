Teatro do contra em São Bento

Agora que o PS, de António Costa, é altura de verificar como as cadeiras do poder constituem um retrato distorcido da vontade popular.O desconchavo com que o Governo trata os cidadãos sobressaiu na aplicação dos aumentos das pensões mais baixas.A atual edição do inquérito às contas do BES/Novo Banco segue a cartilha de comédias anteriores.

DNTWIT: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoPetição é assinada, entre outros, por Manuel Alegre, António Damásio, Basílio Horta e Ângelo Correia.

RTPNOTICIAS: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoDezenas de personalidades de diferentes áreas políticas assinam uma petição a solicitar ao primeiro-ministro, António Costa, a instalação em 2024 de uma escultura a evocar Mário Soares nos jardins do Palacete de São Bento, em Lisboa.

PUBLICO: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoOs signatários sugerem que a escultura seja da autoria de Leonel Moura e que seja adquirida pelo Estado. Se não for possível, farão “uma subscrição pública” para a aquisição, oferecendo-a ao Estado.

OBSERVADORPT: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoA petição foi dinamizada pelo histórico socialista António Campos e por Vítor Ramalho. Em 2024, assinala-se o centenário do nascimento de Mário Soares, antigo Presidente da República.

