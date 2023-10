Teatro da Comuna estreia 'As alegres comadres de Windsor' de Shakespeare

O encenador João Mota, que vai estrear “As alegres comadres de Windsor” no Teatro da Comuna, em Lisboa, no próximo dia 2 de novembro, considera esta peça de William Shakespeare“As alegres comadres de Windsor” constituem “um hino às mulheres, à inteligência das mulheresEstreada em 1602, provavelmente escrita nos últimos anos do século anterior a pedido da rainha Isabel I de Inglaterra, segundo a lenda, a peça, personagem que o autor já...

Toda a peça trata de “lobby e de amiguismo”, frisou, ressalvando outro lado importante, que reside “no triunfo do amor, como quase todas as peças de Shakespeare”. Israel e Palestina, à guerra da Ucrânia ou à forma como “a Pérsia” — referindo-se ao Irão — “está a entrar no jogo nos dois lados”.

Num cenário despojado onde figura apenas uma parede e quatro portas — onde pontualmente é colocado um banco e numa única vez um pequeno móvel de apoio —, o casamento de Ana Page é outra das tónicas do texto, servindo como alavanca de ascensão social. headtopics.com

O texto que João Mota põe agora em cena é a tradução de Francisco Ribeiro (Ribeirinho), levada à cena no Teatro D. Maria II, onde João Mota também gostava de a ter feito quando dirigiu aquele teatro no Rossio, entre 2011 e 2015, e que o encenador ainda recorda.

Como se tratava de uma peça muito longa, João Mota pediu há uns anos ao professor e escritor João Maria André para fazer uma adaptação, e só agora a põe em palco. A interpretar o espectáculo estão também Gonçalo Botelho, Almeno Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Hugo Franco, Luis Gaspar, Rogério Vale, Miguel Sermão, Maria Ana Filipe, Margarida Cardeal, Sofia Grilo, Luciana Ribeiro e Renato Godinho. headtopics.com

