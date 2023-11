Taylor Swift reedita o disco 1989, o quarto álbum regravado da cantora

É o quarto álbum regravado pela cantora norte-americana e conta com algumas das músicas mais conhecidas da artista, que também tem um filme-concerto em exibição nos cinemas nacionais.Taylor Swift volta a reeditar um dos seus discos, desta vez o “1989”, que conta com a música"Shake it Off", lançada há nove anos, juntamente com outros temas como “Bad Blood” ou “Wildest Dreams”.

A "Taylor's Version" (Versão da Taylor) de um álbum vendido mais de 10 milhões de vezes chega agora ao mercado. Recorde-se que a, depois da antiga editora ter sido vendida em 2019.Taylor Swift traz a Portugal a "The Eras Tour", noCom a estreia simultânea em vários países a 13 de outubro, o filme já somou a nível global o equivalente a 116 milhões de euros de receita de bilheteira, batendo recordes para a estreia de um concerto filmado.

A cantora norte-americana Taylor Swift continua a dar que falar e por bons motivos. Desta vez, bateu um recorde que lhe valeu o título de "Rainha" do Spotify e foi a primeira mulher a fazê-lo.

