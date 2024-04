Taylor Swift entra para a lista de novos bilionários da Forbes. A cantora e compositora americana Taylor Swift entrou para a lista de novos bilionários da revista Forbes. Com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares, Swift se tornou a mulher mais jovem a atingir esse patamar de riqueza.

A maior parte de sua fortuna vem de sua carreira musical, mas ela também possui investimentos em imóveis e marcas de moda.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.



