Taylor Swift entra oficialmente no clube dos bilionários, diz a Bloomberg

A cantora Taylor Swift acaba se tornar na mais recente bilionária do planeta, de acordo com a cadeia de televisão financeira. Depois de analisados todos os rendimentos conhecidos da artista, esta terá uma fortuna estimada em mil milhões de dólares (cerca de 946 milhões de euros), sobretudo graças aoSim - de acordo com a Bloomberg, a digressão norte-americana da cantora acrescentou 4.

A Bloomberg declarou a cantora bilionária apenas com recurso a dados de conhecimento público. Ou seja, é possível que a fortuna da artista seja ainda maior, mas sem que tal seja passível de confirmação.