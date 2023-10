Taxas Euribor recuam ligeiramente com decisão do BCE de não subir taxas

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.sessões, um

comportamento que se repetiu esta sexta-feira. Na base destas quedas estava a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) suspenderia a subida das suas taxas directoras, depois de 10 subidas em 15 meses, o que veio a confirmar-se esta quinta-feira.

Mas as quedas são ligeiras, porque a mensagem do BCE não dá margem para muito mais, nomeadamente quando avisa que manter agora as taxas “Num contexto de maior incerteza, nomeadamente por causa da situação que se vive no Médio Oriente, as taxas utilizadas na maioria dos créditos à habitação desceram de forma mais expressiva a 12 meses, ao recuar 0,024 pontos percentuais, para 4,104%, contra o máximo desde Novembro de 2008 de 4,228%... headtopics.com

Este prazo está presente, segundo dados do Banco de Portugal referentes a Agosto de 2023, em 38,7% doNa Euribor a seis meses, a queda foi de apenas 0,003 pontos, para 4,102%, e contra o máximo desde Novembro de 2008, de 4,143%, registado em 18 de Outubro. Este prazo está presente em 35,4% dos empréstimos.

Na Euribor a três meses, presente em 23,2% dos contratos, a variação também foi de apenas 0,004 pontos, para 3,948%, abaixo dotem agravado significativamente os créditos à habitação e às empresas. Depois de atingir valores negativos, onde permaneceram durante quase sete anos, os aumentos são explicados pelo aumento da inflação e pelas decisões de política monetária do BCE para a baixar. headtopics.com

