Taxa em restaurantes para crianças mal comportadas

Filhos, amor, escolas e tribunais. De tudo isto fala o psicólogo Eduardo Sá de segunda a sexta ao fim da tarde, a seguir às 17h00, na Rádio Observador. Envie as suas perguntas e comentários para 917698051 ou para eduardosa@observador.ptO psicólogo Eduardo Sá revela preocupação com o facto de ser preciso uma medida para os pais "acordarem".

O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador.

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira. headtopics.com

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Taxa de desemprego em Espanha sobe para 11,84% no 3.º trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Taxa de desemprego em Espanha sobe para 11,84% no terceiro trimestreHá 2,85 milhões de pessoas registadas como desempregadas na quarta maior economia da zona euro. Consulte Mais informação ⮕

BCE mantém taxa de referência inalterada pela primeira vez desde julho de 2022O Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira manter inalterada, nos 4,5 por cento, a taxa de referência, ao cabo de dez agravamentos sucessivos. Consulte Mais informação ⮕

Inquilinos querem taxa de esforço de 25% para rendasGoverno aprovou reforço no apoio às rendas, cobrindo 4,94% da atualização de 6,94% prevista a partir de 2024. Apoio abrange quem tem taxa de esforço acima de 35%, inquilinos querem baixar para 25% Consulte Mais informação ⮕

Banco central da Rússia sobe taxa de juro para 15%O banco central da Rússia anunciou hoje uma subida da sua principal taxa de juro de 13% para 15%, o quarto aumento consecutivo em pouco mais de três meses para travar a inflação e o enfraquecimento do rublo. Consulte Mais informação ⮕

PCP lamenta chantagem sobre médicos e BE diz que Governo tem de cederVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕