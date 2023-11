Taxa de poupança em Portugal muito abaixo da média europeia

É um dia que se assinala há quase 100 anos, mas o desafio é cada vez maior para os portugueses que, por muito que se esforcem, não conseguem poupar. Com o aumento das rendas, das prestações ao banco e da fatura no supermercado o dinheiro, em muitos casos, não dá nem para fazer face às despesas mensais, muito menos para acumular poupanças. Quem ainda consegue pôr algum dinheiro de parte, nem sempre vê no banco um fiel depositário.

RTPNOTICIAS: Governo angolano apreciou proposta orçamental para 2024 da ordem dos 27,6mMEO Governo angolano apreciou hoje a proposta do Orçamento Geral do Estado 2024 (OGE-2024), que prevê receitas e despesas fixadas em 24 biliões de kwanzas (27,6 mil milhões de euros), seguindo o documento agora para a Assembleia Nacional.

Portugal é dos países da Europa com menor taxa de discriminação

RTPNOTICIAS: Taxa de inflação em Portugal regista queda acentuada em outubroA taxa de inflação registou uma queda acentuada neste mês de Outubro. A subida dos preços terá sido de 2,1 por cento, bastante abaixo dos 3,6 por cento registados no mês de Setembro. Uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística revelada esta manhã.

