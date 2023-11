Tartaruga reencontra-se com o dono três anos depois

a encontrar-se com o dono, no passado sábado, após ter fugido há mais de três anos de casa, na Florida, nos EUA.

Depois do réptil ter sido encontrado a vaguear sozinho em Interlachen, segundo a Sky News, as autoridades norte-americanas escreveram, numa publicação no Facebook, que tinha sido avistada uma “tartaruga incomum”.

Esta espécie, nativa do deserto do Saara, é conhecida por ser uma “mestre das fugas”, uma vez que que é capaz de cavar para sair dos recintos, relata, ainda, a Sky News. As autoridades revelaram que a tartaruga “parecia definitivamente o animal de estimação de alguém”, já que “gosta de pessoas e de festinhas na cabeça”. headtopics.com

