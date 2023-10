TAP: PSD diz que veto é culminar de “novela de constantes ziguezagues” do Governo

O PSD considerou hoje que o veto do Presidente da República ao decreto do Governo de reprivatização da TAP é"o culminar de uma novela de constantes ziguezagues" do executivo, a quem acusa de"enorme falta de transparência"

Em declarações à Lusa, o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz disse que o partido partilha das dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa, e tem “muitas outras”, sobre a reprivatização da companhia, num processo que classificou de “trapalhada atrás de trapalhada”.

Na nota disponível no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter solicitado “esclarecimentos complementares ao Governo”, mas, “infelizmente, as respostas, ontem recebidas, não permitiram clarificar na totalidade” as suas dúvidas. headtopics.com

“Se o Governo fosse transparente e tivesse outro tipo de atitude, com certeza conseguiria ser mais célere”, disse. “O que me parece que o Presidente da República está a questionar é que mecanismos de acompanhamento estão previstos. Na privatização de 2015, de que fiz parte, tínhamos uma comissão de acompanhamento, precisamente para garantir isto”, salientou.

A questão da “futura efetiva capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica, como a TAP” é a primeira dúvida colocada pelo Presidente da República, que refere na nota que “admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%, não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado”. headtopics.com

