TAP: PR contesta omissão sobre papel do Estado e pede transparência sobre negociações

O Presidente da República contesta que o decreto-lei de reprivatização da TAP, que hoje vetou, seja omisso quanto ao papel do Estado em decisões administrativas e pede transparência sobre negociações prévias à elaboração do caderno de encargos

“Infelizmente, as respostas, ontem recebidas, não permitiram clarificar na totalidade três aspetos que considero essenciais”, lamenta o chefe de Estado, que insiste para que o Governo esclareça “estas três questões específicas, mas cruciais” do decreto-lei, que no seu entender “podem ser dilucidadas sem demasiadas delongas, isto é, sem prejuízo para a urgência do processo”.

Em terceiro lugar, o chefe de Estado critica o decreto-lei por “não assegurar a total transparência, numa fase de contactos anteriores à elaboração do caderno de encargos, ou seja, das regras que nortearão a escolha de eventual comprador, no mínimo tornando claro que não serão negociações vinculativas e que desses contactos ficará registo”. headtopics.com

Para o Presidente da República, o diploma suscita “múltiplas dúvidas e reticências à luz da desejada máxima transparência do processo”. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Marcelo veta decreto que privatiza TAP: quer transparência e saber papel do EstadoMarcelo Rebelo de Sousa escreve carta ao primeiro-ministro a pedir esclarecimentos. Consulte Mais informação ⮕

Ciência 2024: o Orçamento do Estado e o estado do orçamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Ex-candidata da oposição apoiará Milei na 2.ª volta das presidenciais argentinasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

NOVO TÍTULO: Cofundador da Altice deixa prisão domiciliária se pagar caução de 10 milhões de eurosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

As fake news com que fomos enganados no início da guerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

A liberdade de informação é compatível com a democracia?Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕