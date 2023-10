TAP. Pilotos aplaudem veto de Marcelo e concordam que há falta de transparência

Tiago Faria Lopes destacou que"há muita falta de transparência neste decreto-lei", indicando ainda a limitação de compradores e destacando que"por vezes, a melhor oferta de dinheiro não significa a melhor oferta para o futuro da TAP".

Em declarações à Lusa, Tiago Faria Lopes referiu que o Presidente da República foi o único que"teve consciência" e"decência", apontando os lucros"históricos" da companhia este ano. "Não há pressa nenhuma em privatizar a companhia", disse o líder sindical, lembrando ainda que a TAP tem o compromisso de devolver o valor das ajudas públicas que recebeu nos últimos anos.

Além disso, destacou,"há muita falta de transparência neste decreto-lei", indicando ainda a limitação de compradores e destacando que"por vezes, a melhor oferta de dinheiro não significa a melhor oferta para o futuro da TAP". headtopics.com

Este veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa"decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais".

O chefe de Estado pede ao Governo que clarifique"a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação", acrescenta-se na mesma nota. headtopics.com

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

TAP. IL acompanha preocupação de Presidente da República sobre transparênciaBernardo Blanco acompanha tamb&233;m a preocupa&231;&227;o de Marcelo Rebelo de Sousa quanto &224; quest&227;o da aliena&231;&227;o ou aquisi&231;&227;o de ativos ainda antes da privatiza&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Especialista sugere novo debate sobre especialidade de Medicina de UrgênciaDiretor da Unidade Aut&243;noma de Gest&227;o de Urg&234;ncia e Medicina Intensiva do Hospital de S&227;o Jo&227;o diz que especializa&231;&227;o tem "um pre&231;o", e "n&227;o &233; s&243; monet&225;rio". Consulte Mais informação ⮕

Funcionários públicos estão em greve esta sexta-feiraA paralisa&231;&227;o tamb&233;m afetar&225; escolas uma vez que sindicatos dos professores e do pessoal n&227;o docente anunciaram a ades&227;o ao protesto. Consulte Mais informação ⮕