TAP: Pilotos aplaudem veto de Marcelo e apontam falta de transparência

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse esta sexta-feira que concorda com o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao decreto de reprivatização da TAP, apontando a"falta de transparência" do processo.

Este veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa"decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais".

O chefe de Estado pede ao Governo que clarifique"a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação", acrescenta-se na mesma nota. headtopics.com

Em carta dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, divulgada juntamente com esta nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que"foram solicitados esclarecimentos complementares ao Governo" sobre"estas três questões específicas, mas cruciais".

