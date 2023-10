TAP. IL acompanha preocupação de Presidente da República sobre transparência

Bernardo Blanco acompanha também a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa quanto à questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização.

O deputado da IL reiterou a estranheza com o facto de o Governo dizer que primeiro se senta à"mesa para negociar com os interessados, mais ou menos à porta fechada, e depois sim iria fazer um caderno de encargos".

Bernardo Blanco acompanha também a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa quanto à questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização. A divergência dos liberais prende-se com a questão do Estado e a sua capacidade de intervenção, já que a IL defende a privatização da companhia aérea a 100%. headtopics.com

Insistindo na importância do processo cumprir a lei e o princípio da transparência, o deputado liberal espera que este não fique bloqueado"por motivos políticos", referindo que"há sempre alguma tensão entre o Governo e o Presidente da República".

Para Bernardo Blanco, o que Marcelo Rebelo de Sousa pede"são explicações mais detalhadas", o que não é difícil o Governo fazer. .

Consulte Mais informação:

Renascenca »

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Caso Lauber. Arquivados processos contra Gianni InfantinoPresidente da FIFA estava implicado num caso de corrup&231;&227;o no futebol internacional, mas as suspeitas n&227;o se traduziram em acusa&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕