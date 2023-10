TAP: Governo e PR vão continuar a interagir para “chegar a bom resultado”

O líder parlamentar do PS manifestou-se hoje convicto que Governo e Presidente da República vão continuar a interagir, na sequência do veto sobre a privatização da TAP, no sentido de"chegar a um bom resultado" neste processo

O dirigente socialista reagia assim ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP, pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, alienação ou aquisição de ativos da companhia antes da privatização e transparência de toda a operação.

“O mais importante para os portugueses é fazermos um processo claro, naturalmente transparente, mas um processo em que os portugueses percebam que o mais importante é que a TAP continua a ser um ativo estratégico para o país”, alegou Brilhante Dias, ao sublinhar que o parlamento e o grupo parlamentar não são parte deste processo. headtopics.com

“Não devemos criar grandes dramas”, referiu Eurico Brilhante Dias, para quem é “absolutamente admirável” que o PSD tivesse escolhido para comentar o veto do Presidente da República “os mesmos protagonistas daquela privatização feita pela calada da noite”, referindo-se ao vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz.

O chefe de Estado pede ao Governo que clarifique “a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação”, acrescenta-se na mesma nota. headtopics.com

