TAP: 'É um processo escaldante, por isso o PR está a proteger-se'

Marcelo Rebelo de Sousa devolveu ao Governo o diploma de privatização da TAP, pedindo esclarecimento a três questões que lhe suscitaram dúvidas e que considera essencial ver respondidas.. Na opinião do jornalista, Marcelo Rebelo de Sousa tomou esta decisão como forma de se precaver. “Caso, e se, surgirem problemas, Marcelo não quer que haja uma acusação do Presidente da República”, esclarece.

“O Presidente diz que é fundamental que, numa altura em que ainda não estão definidas as regras, todas as conversas não são vinculativas”, explica. “Repare-se que o PR não é contra a privatização da TAP. O PR considera que a privatização é importante para o país - sobretudo depois de todo o dinheiro que o Estado já lá pôs - o PR considera que dada a perspetiva de a TAP poder ser vendida quase a 100% (uma vez que só 5% é que fica para os trabalhadores), é importante garantir que há um mínimo controlo do Estado”, esclarece.

“O processo agora para obviamente, porque vai ter de ser respondido, mas obviamente não não em definitivo. O Presidente da República devolve as questões ao primeiro-ministro e ao Governo, que têm de ser desenvolvidas num diploma retificado” headtopics.com

“O Presidente da República percebe que é um processo escaldante, por isso está a proteger-se”, acrescenta.O Presidente da República decidiu, esta sexta-feira, devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP. Na missiva que Marcelo enviou ao primeiro-ministro solicita a clarificação de “três aspetos que considera essenciais”.

Na sua opinião, isso é"fundamental para garantir a prova da cabal isenção dos procedimentos, se for levantada, em momento ulterior, a questão da acima mencionada transparência do processo e da escolha do comprador".Para o Presidente da República, o diploma suscita"múltiplas dúvidas e reticências à luz da desejada máxima transparência do processo". headtopics.com

