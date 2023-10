TAP: Costa 'regista preocupações' de Marcelo e garante que vão ser 'ponderadas'

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de"três aspetos que considera essenciais".

numa empresa estratégica, como a TAP" e aponta que,"admitindo-se a venda de qualquer percentagem acima de 51%" da empresa, no decreto-lei"não se prevê ou permite, expressamente, em decisões administrativas posteriores, qualquer papel para o Estado".facto de"o diploma admitir que a TAP possa alienar ou adquirir

, antes mesmo da decisão de venda, quaisquer tipos de ativos, sem outra mínima precisão ou critério, o que vai muito para além da projetada integração da Portugália na TAP SA".critica o decreto-lei por"não assegurar a total transparência, numa fase de contactos anteriores à elaboração do caderno de encargos

, ou seja, das regras que nortearão a escolha de eventual comprador, no mínimo tornando claro que não serão negociações vinculativas e que desses contactos ficará registo". Na sua opinião, isso é"fundamental para garantir a prova da cabal isenção dos procedimentos, se for levantada, em momento ulterior, a questão da acima mencionada transparência do processo e da escolha do comprador".

