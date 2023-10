TAP. André Ventura diz que veto de Marcelo mostra incompetência do Governo

Para André Ventura, há"três coisas" que o Governo tem de explicar, desde logo a forma como o processo está a decorrer e quem são hoje os potenciais investidores.O líder do Chega, André Ventura, afirmou hoje que o veto do Presidente da República ao decreto de reprivatização da TAP é"perfeitamente compreensível e justificável" e mostra"a incompetência com que o Governo tem gerido" o dossiê.

Em Barcelos, no distrito de Braga, onde participou num jantar-comício com militantes, André Ventura sublinhou também a"falta de transparência" do Governo"numa matéria tão importante e tão sensível para os portugueses".

"O Chega compreende perfeitamente a posição do Presidente da República. Isto mostra e evidencia bem a incompetência e a falta de transparência que o Governo tem tido neste processo", referiu. O Presidente da República vetou hoje o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação. headtopics.com

Para André Ventura, há"três coisas" que o Governo tem de explicar, desde logo a forma como o processo está a decorrer e quem são hoje os potenciais investidores. "O segundo aspeto é: vamos ou não recuperar parte do dinheiro que lá colocámos? E essa era uma questão que não é pequena. Terceira questão: caso tenham que ser pagas indemnizações, quem é que as vai suportar, se os novos adquirentes ou se o Estado", referiu,.

Disse que o Chega"insistiu várias vezes ao longo destes últimos meses para obter esclarecimentos" sobre esta matéria por parte de António Costa, que"em nenhum momento" lhe foram dados.

